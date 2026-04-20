Maxi frode fiscale in Brianza | sequestrati beni per quasi 12 milioni di euro tra cui una villa

Le forze dell'ordine di Monza e Brianza hanno individuato una vasta frode fiscale, portando al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro. Tra i beni sequestrati ci sono anche una villa di lusso. L'operazione è stata condotta per contrastare pratiche illecite che coinvolgono diverse persone. I dettagli dell'indagine evidenziano un intervento deciso delle autorità per fermare l'evasione fiscale.

La guardia di finanza di Monza e Brianza ha scoperto una maxi frode fiscale: le fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per circa 12 milioni di euro.L'indagine della guardia di finanzaIl provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini condotte dai militari del Gruppo di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Maxi frode fiscale tra Milano e Monza: sequestrati 12 milioni di euro e una villa di lusso a un imprenditoreUn giro di fatture false per oltre 143 milioni di euro è stato scoperto dalla guardia di finanza di Monza-Brianza, che ha sequestrato denaro, conti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fatture false per 178 milioni: maxi frode tra Monza, Milano e Prato. Sequestrati ville e immobili; Frode fiscale da 143 milioni, sequestri per 12 milioni in Brianza: nel mirino un imprenditore; Frode carosello sull'Iva, i finanzieri sequestrano beni per 12 milioni di euro; Monza, scoperta maxi frode fiscale da oltre 178 milioni di euro di fatture false. Scoperta maxi frode fiscale. Fatture false per 178 milioni. Coinvolte 14 società cartiereLe ditte fantasma si trovavano anche a Prato. Nei guai un imprenditore cinese di 52 anni. La finanza ha dato esecuzione a un sequestro preventivo di 12 milioni, fra immobili e beni . lanazione.it Frode fiscale da 143 milioni, sequestri per 12 milioni in Brianza: nel mirino un imprenditoreScoperta maxi frode fiscale, con emissione ed utilizzo di oltre 178 milioni di euro di fatture false. Eseguito sequestro preventivo di beni per circa 12 milioni di euro. mbnews.it Primi temporali della stagione sulla Lombardia. Nella serata di domenica 19 aprile alcuni fenomeni hanno interessato la zona tra la Brianza e il milanese, accompagnati da consistenti grandinate. A Varedo (Monza e Brianza) sono caduti chicchi grandi come p x.com Primi temporali della stagione sulla Lombardia. Nella serata di domenica 19 aprile alcuni fenomeni hanno interessato la zona tra la Brianza e il milanese, accompagnati da consistenti grandinate. A Varedo (Monza e Brianza) sono caduti chicchi grandi come p - facebook.com facebook