Un episodio che ha attirato l’attenzione riguarda l’ex assistente di un dirigente del Comune coinvolto in un caso di affidamento diretto. La vicenda si è sviluppata tra dichiarazioni pubbliche e riferimenti a un selfie scattato davanti alla sede dell’ente. Questa situazione ha portato alla luce questioni legate alle procedure di assegnazione di incarichi e alle critiche sul metodo adottato dall’amministrazione locale.

Dalla “puzza di carogna” del selfie davanti alla nostra sede a un affidamento diretto del Campidoglio. Il nome è lo stesso: Mattia Tombolini, ex assistente dell’europarlamentare Ilaria Salis e patron di Momo Edizioni. Lo scatto notturno pubblicato l’altra sera su Instagram, con tanto di provocazione (“J’ho portato er curriculum”) e la chiosa sulla “puzza de carogna”, ha fatto il giro dei social e acceso la polemica. Ma il nome di Tombolini è comparso pochi mesi fa anche in un altro contesto, ben più istituzionale. Nel 2025 la sua casa editrice ha ottenuto dal Campidoglio un incarico da 7.500 euro complessivi per pubblicare i risultati del laboratorio di scrittura “Scrivo quindi sono vivo”, promosso a Rebibbia nel 2024 dall’Ufficio Giubileo delle Persone del Campidoglio e realizzato dalla stessa Momo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattia Tombolini, ex assistente della Salis, e il caso dell'affidamento diretto del Campidoglio

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