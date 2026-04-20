Il Consiglio Comunale di Matera si è riunito lunedì 20 aprile 2026, alle ore 17:00, con un’ora di ritardo rispetto all’orario stabilito. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del crollo di un edificio nella Medina di Tétouan avvenuto il 18 aprile. Durante la riunione sono stati discussi i nuovi fondi destinati a Matera 2026 e sono stati affrontati temi legati al tributo per le vittime del disastro in Marocco.

Il Consiglio Comunale di Matera si è riunito lunedì 20 aprile 2026, alle ore 17:00, con un ritardo di un’ora rispetto alla convocazione ufficiale, aprendo una seduta segnata dal dolore per il tragico crollo dell’edificio nella Medina di Tétouan avvenuto il 18 aprile scorso. L’amministrazione materana ha voluto dedicare un momento di riflessione e un minuto di silenzio alle vittime del sinistro in Marocco, città che condivide con Matera il ruolo di capitale mediterranea della cultura e del dialogo per l’anno 2026. Oltre al tributo alle famiglie colpite, l’assemblea ha affrontato temi cruciali per il futuro della città, tra cui i fondi ministeriali per la programmazione culturale, le residenze artistiche e le tensioni politiche sulla gestione degli eventi imminenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera 2026: nuovi fondi MIC e il tributo alle vittime di Tétouan

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