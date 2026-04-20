Martella a Burano e Pellestrina | La pesca non sarà dimenticata

Durante una giornata di campagna elettorale, il candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra ha visitato le isole di Pellestrina e Burano, incontrando operatori, famiglie e rappresentanti delle comunità locali. Ha parlato della pesca, sottolineando che non sarà dimenticata, e ha ascoltato le esigenze delle persone che vivono e lavorano in queste zone. L’evento ha coinvolto diversi attori del territorio e ha avuto un carattere di confronto diretto.

Il candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra, Andrea Martella, ha dedicato una giornata di campagna elettorale a Pellestrina e Burano, a confronto con operatori, famiglie e realtà del territorio. Al centro, il tema della pesca, comparto in gravissima difficoltà. Clicca qui per iscriverti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Farnesina: Tajani, 'tragedia Attanasio non sarà dimenticata' "Ci avete rubato il sogno Mondiale. La nostra generazione sarà dimenticata, ora cambiate per chi verrà dopo”Roma, 1 aprile 2026 – C’eravamo riuniti, un’altra volta per sperare di andare al Mondiale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Municipalità, ecco i sei candidati presidente per il centrosinistra; Comunali Venezia, chi sono i sette candidati sindaci; MESTRE | PIU’ POTERE AI TERRITORI: MARTELLA PRESENTA I CANDIDATI ALLE MUNCIPALITA’; Terra&Acqua rompe col Pd sulle municipalità: Spinte egemoniche, non saremo al tavolo. Terra&Acqua rompe col Pd sulle municipalità: «Spinte egemoniche, non saremo al tavolo»Nessun accordo sui candidati presidente a Venezia-Murano-Burano e Lido-Pellestrina. La lista civica punta il dito sulla segreteria comunale del partito, che non commenta. Stasera il vertice decisivo, ... veneziatoday.it Martella: «A Venezia la casa torni a essere diritto di cittadinanza»VENEZIA - Porto, cultura, Fenice, turismo, casa, Intelligenza Artificiale e una struttura dedicata ai progetti internazionali: sono alcuni temi toccati ieri dal candidato sindaco. È dalla Pescheria di ... ilgazzettino.it Andrea Martella. Andrea Martella · Original audio. facebook