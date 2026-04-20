Martedì 21 aprile Elisabetta II avrebbe festeggiato il centesimo compleanno Gli eventi

Martedì 21 aprile avrebbe dovuto essere il centesimo compleanno di Elisabetta II. In occasione di questa ricorrenza, la Royal Family ha pubblicato sui social un messaggio di omaggio, nel quale si legge: «Daro tutto il mio cuore e la mia devozione a voi, a queste isole antiche». Non ci sono eventi pubblici ufficiali, ma il messaggio è stato condiviso in rete in vista della data.

«D arò tutto il mio cuore e la mia devozione a voi, a queste isole antiche ». Così si apre l’omaggio della Royal Family postato sui social alla vigilia di quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della regina Elisabetta. Un video monologo con i momenti più significativi dei suoi 70 anni di regno, il più lungo nella storia della monarchia britannica. E con una frase – tratta dal discorso pronunciato dalla giovane Elisabetta nel momento in cui salì al trono della Gran Bretagna, nel 1952 – che ben rappresenta il modo in cui re Carlo vuole oggi ricordare la madre. La più grande eredità della regina Elisabetta? La sua ironia X I 100 anni della regina Elisabetta .🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Martedì 21 aprile Elisabetta II avrebbe festeggiato il centesimo compleanno. Gli eventi. Notizie correlate Sport in tv oggi (martedì 7 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, martedì 7 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Sport in tv oggi (martedì 7 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, martedì 7 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Media, re Carlo parlerà alla nazione per il centenario di Elisabetta; Leggere, raccontare, incontrarsi...; Centro Servizi Culturali - Presentazione del libro Sull’orlo del precipizio; LATINA, IL CONSERVATORIO PRESENTA UN TÈ CON LA REGINA CON LE VOCI DI ÀRSI & TÈSI. WTA 1000 Madrid, il sorteggio: Paolini nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto pesca una qualificataSorteggiato il tabellone principale femminile del Mutua Madrid Open, con Paolini e Cocciaretto a rappresentare i colori azzurri Sorteggiato il tabellone principale del WTA 1000 di Madrid, torneo in pr ... tennisitaliano.it Natale di Roma, martedì 21 aprile la grande festa per il compleanno dell'Urbe: ecco tutti gli appuntamentiRoma si veste a festa per celebrare il suo 2779esimo compleanno. Il weekend ha trasformato la Capitale in un palcoscenico a cielo aperto, con le celebrazioni iniziate venerdì 17 aprile ... leggo.it Martedì scorso a È sempre Cartabianca ho detto che, secondo l'ultimo drammatico rapporto INPS, quasi la metà dei pensionati italiani (47,5%, pari a 9,7 milioni di persone) riceve meno di 750 euro al mese, con l'aggiunta di: "Alla faccia delle promesse elettora - facebook.com facebook Il premier spagnolo Sanchez: "Ora sospendere l'accordo Ue-Israele, viola i diritti. Non può essere partner". La proposta potrebbe arrivare martedì al Consiglio Esteri. #ANSA x.com