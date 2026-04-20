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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il paradosso del ‘Made in Italy’: design Mandarina Duck, produzione cinese. Chi si avvicina al mondo Mandarina Duck è spesso attratto da un’estetica che evoca immediatamente il gusto e l’innovazione del design italiano. Il modello MD20 MTV1 non fa eccezione: la sua forma a hobo (arcuata) e la scelta cromatica taupe suggeriscono una ricerca stilistica orientata alla praticità urbana e alla modernità. Tuttavia, per l’acquirente informato che analizza il rapporto tra branding e realtà produttiva, emerge un elemento che richiede una riflessione critica: la provenienza della manifattura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mandarina Duck Borsa A Tracolla Mandarina: Ne vale la pena?

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