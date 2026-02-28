Josh Nebo | Un ritorno al Maccabi? Nella vita tutto può accadere

Durante una partita di Eurolega tra Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano, Josh Nebo è tornato a giocare sul parquet della Menora Mivtachi. La sua presenza ha attirato l’attenzione, mentre i giocatori si sono affrontati in una sfida che ha visto protagonisti due team di alto livello. Nebo ha partecipato attivamente alla partita, che si è conclusa con il risultato finale tra le due squadre.

Una sfida di Eurolega tra Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano ha assunto un significato speciale per Josh Nebo, tornato a calcare il parquet della Menora Mivtachim Hall per la prima volta dall'estate 2024, quando aveva lasciato il Maccabi Tel Aviv. Dopo due stagioni in giallo, il centro statunitense ha consolidato la propria crescita e, grazie a una stagione 202324 di rilievo, ha attirato l'interesse dei club europei, arrivando a firmare un contratto biennale con l'Olimpia. Nel corso della sfida di Eurolega Nebo ha chiuso una prestazione significativa, segnando 18 punti e 5 rimbalzi con 100% dal campo nella sconfitta contro la propria avversaria.