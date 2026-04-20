Mancini | Io di nuovo ct? Prossima domanda L’Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni
Mancini ha risposto in modo secco a una domanda sul suo possibile ritorno come commissario tecnico della nazionale. Ha evitato di approfondire la questione, limitandosi a chiedere di passare alla domanda successiva. Nel frattempo, ha ricordato che l’Italia ha ottenuto risultati migliori rispetto alla Germania negli ultimi anni, senza entrare nel dettaglio delle competizioni o dei numeri specifici. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti in sala.
. Le dichiarazioni dell’ex commissario tecnico. A margine della consegna del premio “Inside the Sport 2026” a Coverciano, l’ex Commissario Tecnico Roberto Mancini, attualmente alla guida dell’ Al Sadd, è tornato a parlare del calcio italiano e del suo legame con la Nazionale. Interpellato su un possibile ritorno sulla panchina azzurra, Mancini ha liquidato la questione con una battuta secca: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Io di nuovo ct? Prossima domanda ». L’allenatore ha però difeso con orgoglio la tradizione vincente del nostro calcio, facendo un paragone con una delle superpotenze mondiali: « L’Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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