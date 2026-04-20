Mancini | Io di nuovo ct? Prossima domanda L’Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni

Mancini ha risposto in modo secco a una domanda sul suo possibile ritorno come commissario tecnico della nazionale. Ha evitato di approfondire la questione, limitandosi a chiedere di passare alla domanda successiva. Nel frattempo, ha ricordato che l’Italia ha ottenuto risultati migliori rispetto alla Germania negli ultimi anni, senza entrare nel dettaglio delle competizioni o dei numeri specifici. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti in sala.