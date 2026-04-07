Questa settimana, tra le varie suggestioni per rilanciare il calcio italiano, sono stati menzionati diversi modelli di riferimento: Belgio, Norvegia, Francia, Turchia e anche la Germania. Tuttavia, un giocatore tedesco ha commentato che il “modello Germania” non sarebbe adatto, sottolineando che nel suo paese si sono ottenuti più successi rispetto all’Italia negli ultimi dieci anni. Le discussioni continuano a focalizzarsi su quale strada possa portare a miglioramenti concreti.

Belgio, Norvegia, Francia, Turchia e anche la Germania. Sono tanti i modelli citati in questa settimana da seguire per far rinascere il calcio italiano. E proprio la Germania è considerato tra i più virtuosi a livello internazionale. Ma i tedeschi non la pensano così. O meglio, non sono completamente d’accordo. Lo testimoniano le parole di Joshua Kimmich su tutti, tra i giocatori simbolo della nazionale tedesca. “Credo che sia la terza fase finale dei Mondiale che mancate come Italia, ma nel mezzo avete vinto un Europeo. Non potete dimenticarlo. Noi non lo abbiamo vinto “, ha dichiarato Kimmich a Sky Sport prima di Real Madrid-Bayern Monaco.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia, per Kimmich il “modello Germania” non è quello giusto: “Avete vinto più di noi negli ultimi 10 anni”

Leggi anche: Italia, per Kimmich il “modello Germania” non basta: “Non va al Mondiale, ma ha vinto più di noi negli ultimi 10 anni”

Marotta si toglie qualche sassolino: «Siamo la squadra che ha vinto di più in Italia negli ultimi 5 anni, è normale che attiriamo invidie»di Redazione JuventusNews24Marotta a pochi minuti dalla sfida contro il Milan ha risposto alle critiche che hanno riguardato l’Inter.

Argomenti più discussi: Ero già qui da bambino: Joshua Kimmich racconta un'esperienza speciale allo stadio del Real Madrid; Kimmich: Bayern diverso dal Real, ma qui per vincere.

Kimmich: L'Italia ha mancato 3 Mondiali di fila, ma ha vinto un Europeo. Non potete dimenticarloJoshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Real Madrid. tuttomercatoweb.com

Kimmich: Italia fuori dal Mondiale? Non sono felice di com'è andata con la BosniaIntervistato da Sky Sport, Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, commenta così la mancata partecipazione, la terza consecutiva, ... tuttojuve.com

Pubblicata l’entry list WTA degli Internazionali BNL d’Italia 2 azzurre accedono di diritto al main draw: la campionessa in carica Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto. Appuntamento al Foro Italico dal 28 Aprile al 17 Maggio per gli #IBI26. - facebook.com facebook

Spotify Daily Italia [6/04/26]: #189. (-33) SWIM — 51,653 [+2k] Domani saremo completamente FUORI dalla classifica APRITE SUBITO LE PLAYLIST x.com