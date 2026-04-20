L’allenatore del Manchester City ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere alta l’attenzione dopo aver vinto contro l’Arsenal. La vittoria ha confermato le prestazioni recenti della squadra, ma il tecnico ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sugli impegni futuri. Nella conferenza stampa, ha evitato commenti e si è limitato a richiamare i giocatori alla concentrazione, senza fare riferimenti a possibili discussioni o strategie.

2026-04-20 11:23:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il boss della City non si lascia trasportare. Pep Guardiola ha esortato il Manchester City a mantenere la concentrazione sulla scia di una vittoria potenzialmente cruciale sull’Arsenal, mentre la sua squadra si prepara per una settimana frenetica che potrebbe dover affrontare senza Rodri. Il City ha preso l’iniziativa nella corsa al titolo della Premier League quando il gol di Erling Haaland nel secondo tempo ha assicurato la vittoria per 2-1 contro la capolista Arsenal, la vittoria del norvegese è arrivata dopo che Rayan Cherki aveva visto una brillante apertura annullata da Kai Havertz, che si è avventato su un gioco poderoso di Gianluigi Donnarumma per pareggiare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester City: Guardiola sollecita la concentrazione dopo aver battuto l’Arsenal

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Manchester City: Guardiola esorta al “rispetto” per l’Arsenal2026-04-12 20:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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