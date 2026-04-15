Abete e Malagò caccia ai voti dell' Aic | sul nuovo presidente Figc pesa il parere dei calciatori

Nella giornata sono in programma incontri tra i candidati alla presidenza della Figc e i rappresentanti dell'Associazione calciatori, che detiene il 20% dei voti. La discussione riguarda il sostegno al candidato prescelto e si svolge in vista delle decisioni finali. La componente dei calciatori ha già dato il proprio parere, e si attende un via libera ufficiale prima delle votazioni.

I ritmi sono già serratissimi. Da una parte Giovanni Malagò, dall’altra Giancarlo Abete. Il primo è stato scelto lunedì dalla Lega Serie A come candidato alla presidenza della Figc, ottenendo l’appoggio di tutti i club tranne la Lazio di Claudio Lotito. Il secondo giusto ieri ha ottenuto il via libera dal Consiglio direttivo della Lnd, la Lega dilettanti di cui è presidente, per avere «la stessa titolarità di Malagò» (parole sue) a concorrere per la poltrona più importante del calcio italiano. Manca poco meno di un mese alla chiusura delle candidature e oltre due per le elezioni, ma si va avanti decisamente spediti. Malagò ha già in tasca il...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abete e Malagò, caccia ai voti dell'Aic: sul nuovo presidente Figc pesa il parere dei calciatori Nuovo presidente Figc: ai club di A piace Malagò. Ipotesi Abete, Albertini sostenuto dai calciatoriRoma, 2 aprile – Come precisato appena dopo le dimissioni di Gabriele Gravina dal presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, non si è... Italia eliminata dai Mondiali, sondaggio sul nuovo Presidente FIGC: Malagò, Abete, Gravina-bis, Baggio o Buffon? - VOTADopo l'eliminazione dai Mondiali per la terza volta consecutiva, la FIGC è alla ricerca di un nuovo Presidente: Malagò, Abete, Gravina-bis, Baggio o...