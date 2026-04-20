Malagò e la FIGC il nodo candidatura entro il 13 maggio | Mi hanno già fatto 6-7 nomi per il ct

L'ex presidente del Coni è il nome indicato dai club di Serie A per la presidenza della Federcalcio, con la candidatura che deve essere presentata entro il 13 maggio. Tuttavia, lui non ha ancora deciso se accettare o meno. Durante un incontro, ha riferito di aver ricevuto già tra i sei e i sette nomi proposti come possibili allenatori della nazionale. La questione rimane aperta, senza ancora una decisione ufficiale.

L'ex presidente del Coni è il nome indicato dai club di Serie A per la presidenza della Federcalcio. Ma lui non ha ancora sciolto la riserva. Lo farà entro "il 13 maggio" a determinate condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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