Malagò chiarisce | Non so se mi candido figuriamoci se ho sentito Allegri

Durante una conferenza stampa, Giovanni Malagò ha risposto alle domande sulle voci di un possibile contatto con Allegri per il ruolo di commissario tecnico. Ha dichiarato di non sapere se si candiderà e ha precisato di non aver mai sentito direttamente l’allenatore. Le indiscrezioni circolano da settimane, ma Malagò ha evitato di confermare o smentire eventuali trattative in corso.

In conferenza stampa, Giovanni Malagò si è espresso sulle tante voci secondo cui ci sarebbero stati dei contatti con Allegri come nuovo CT. Al termine dell'incontro con i club di Serie A, Giovanni Malagò si è presentato in conferenza stampa per chiarire in merito al suo futuro. In particolare, ha commentato anche i rumors secondo cui sarebbero già avvenuti dei contatti con l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri per il ruolo di CT della Nazionale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Malagò chiarisce: “Non so se mi candido, figuriamoci se ho sentito Allegri” Notizie correlate Malagò: "Figc? Serie A buona base di partenza. Non ho sentito Allegri"L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto all'evento del "Foglio" a Milano: ecco le sue parole sulle possibilità di venire eletto alla... Leggi anche: “Mi è comparsa davanti la signora morte, ma non ho paura. Non se se chiamarla al maschile o al femminile, so solo che l’ho cacciata via”: così Lino Banfi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malagò: Contattato dai club già prima della Bosnia. Abodi: La colpa non è solo di Gravina; Giovanni Malagò: Non sono candidato alla FIGC ma è impressionante il riconoscimento che ho ricevuto; Malagò sulla Figc: La sfida mi affascina, ma serve un progetto condiviso; Lega Serie A al voto, Marotta spinge per Malagò: si infiamma la corsa alla presidenza della FIGC, ipotesi Galliani. Malagò svela: «Mi hanno contattato per la presidenza FIGC già prima della Bosnia. Un ex calciatore nella mia squadra? Vi spiego». Le sue paroleMalagò svela: «Mi hanno contattato per la presidenza FIGC già prima della Bosnia. Un ex calciatore nella mia squadra? Vi spiego». Le sue parole ... calcionews24.com Lotito chiarisce l’opposizione a Malagò: «Il problema non è il nome, va cambiato tutto! Elezioni basate su una legge di 45 anni fa»Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è espresso così all'uscita dall'Assemblea di Lega Serie A, spiegando il suo non voto a Malagò ... calcionews24.com «Io non sono candidato – e lo chiarisce subito – Mi è solo stata chiesta la disponibilità da parte di alcuni rappresentati di Serie A. Senza un passaggio formale non è corretto dare risposte». Giovanni Malagò si trova al centro dell’attenzione dopo il passo indietr - facebook.com facebook #Lotito spiega il voto contrario a #Malagò Le parole del presidente della #Lazio x.com