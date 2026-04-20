Da oggi, Monica Maggioni riprende il suo spazio in prima serata su Raitre con il programma NewsRoom. La conduttrice torna in onda dopo una pausa e si prepara a trattare temi legati ai poteri che influenzano gli eventi e le dinamiche sociali. La trasmissione si concentrerà su analisi e approfondimenti riguardanti questioni di attualità e le forze che muovono il mondo contemporaneo.

Da oggi Monica Maggioni torna con il suo NewsRoom nella prima serata di Raitre e lo fa in un momento esplosivo per la politica internazionale, tanto che, in previsione di possibili emergenze, si è deciso di optare per la diretta nella prima parte del programma, senza escludere la possibilità di stravolgere la scaletta in caso di avvenimenti di grande rilievo. "Ci sembrava indispensabile – spiega la giornalista –, perché ogni giorno succede qualcosa di incredibile. Poi nella seconda parte andremo avanti con i reportage su argomenti specifici, ma siamo sempre pronti, in caso di necessità, a continuare con la diretta". Appuntamento allora ogni lunedì dalle 21.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maggioni: "Alla ricerca dei poteri che governano il caos"

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