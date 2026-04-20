Maggioni | Alla ricerca dei poteri che governano il caos
Da oggi, Monica Maggioni riprende il suo spazio in prima serata su Raitre con il programma NewsRoom. La conduttrice torna in onda dopo una pausa e si prepara a trattare temi legati ai poteri che influenzano gli eventi e le dinamiche sociali. La trasmissione si concentrerà su analisi e approfondimenti riguardanti questioni di attualità e le forze che muovono il mondo contemporaneo.
Da oggi Monica Maggioni torna con il suo NewsRoom nella prima serata di Raitre e lo fa in un momento esplosivo per la politica internazionale, tanto che, in previsione di possibili emergenze, si è deciso di optare per la diretta nella prima parte del programma, senza escludere la possibilità di stravolgere la scaletta in caso di avvenimenti di grande rilievo. "Ci sembrava indispensabile – spiega la giornalista –, perché ogni giorno succede qualcosa di incredibile. Poi nella seconda parte andremo avanti con i reportage su argomenti specifici, ma siamo sempre pronti, in caso di necessità, a continuare con la diretta". Appuntamento allora ogni lunedì dalle 21.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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