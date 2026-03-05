Apple aggiorna gli ordini macbook pro sostituendo le configurazioni m4 max con chip m5

Apple ha aggiornato gli ordini dei MacBook Pro sostituendo le configurazioni con chip M4 Max con quelle dotate di chip M5. La modifica riguarda le opzioni di configurazione disponibili e le scelte degli utenti. La transizione si riflette nelle nuove disponibilità di prodotto e nelle indicazioni sui tempi di consegna. L'azienda ha comunicato le novità attraverso il suo sistema di vendita online e presso i rivenditori autorizzati.

Dal confronto tra segnalazioni utente emergono indicazioni di interventi da parte di Apple sugli ordini MacBook Pro recenti basati su M4 Max, con una modifica verso modelli M5. I clienti che avevano configurato configurazioni di fascia alta prima della presentazione della nuova generazione hanno visto l'ordine annullato e riemesso come M5 Max, senza variazione di prezzo. Un caso descrive un acquirente che ha configurato un MacBook Pro da 14 pollici con CPU 16-core, GPU 40-core, 64 GB di RAM e 1 TB di SSD sotto la piattaforma M4 Max. Analisi successive mostrano che, pochi giorni dopo, lo stato dell'ordine è stato aggiornato automaticamente: l'elemento originariamente presente è scomparso e una nuova voce relativa a un modello M5 Max è stata creata per la spedizione, con prezzo invariato.