Eric Garcia ha dichiarato che l’eliminazione dalla competizione europea non influisce sulla posizione del Barcellona in classifica in La Liga. La squadra continua a mantenere la prima posizione nel campionato nazionale, nonostante il risultato nelle competizioni internazionali. La squadra si concentra ora sulle prossime partite di campionato, dove intende consolidare il proprio vantaggio sugli avversari. Garcia ha sottolineato che la squadra rimane concentrata sugli obiettivi in campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il difensore del Barcellona ha espresso il proprio orgoglio per il vantaggio di nove punti che la sua squadra detiene su Real Madrid nella classifica di La Liga. Questo margine non è solo un numero, ma rappresenta una prova della solidità e della costanza mostrata dalla squadra nel corso della stagione. Nonostante le delusioni nella Champions League e nella Copa del Rey, il Barcellona continua a mantenere un livello di prestazioni che ha affascinato i tifosi e ha trovato riconoscimento anche tra gli esperti del settore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’uscita europea non intacca il dominio del Barcellona in La Liga, afferma Eric Garcia.

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Uno che fa giocare puntualmente Eric Garcia, 8 cartellini gialli in stagione e 2 Rossi (con quello di oggi 3), sempre in ritardo, uno che fa entrare e giocare Araujo centravanti che si è divorato 2 gol e De Jong centrale difensivo che ha sbagliato l’impossibile com facebook

Quindi il rosso su Eric Garcia sì (e ho forti dubbi), su Bastoni sì, ma Muharemovic no. #Turpin #BosniaItalia #Italia x.com