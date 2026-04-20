Durante una conferenza stampa quotidiana, una portavoce della Commissione europea ha dichiarato che attualmente non ci sono carenze di carburante per gli aerei nell’Unione Europea. La comunicazione si è focalizzata sul monitoraggio costante delle forniture, senza segnalare problemi o criticità nel settore. La questione è stata affrontata nel contesto delle attività di sorveglianza e controllo delle riserve di carburante per il trasporto aereo.

"Non c'è alcuna carenza di carburante per gli aerei " nell'Ue al momento. Lo ha ribadito una portavoce della Commissione europea nel corso della riunione quotidiana con la stampa. Il gruppo di coordinamento sul petrolio "si riunirà nuovamente alla fine di questa settimana - ha segnalato -. La disponibilità di carburanti per l'aviazione è ovviamente una priorità ed è importante sottolineare che, qui nell' Unione europea, disponiamo anche di una significativa capacità di raffinazione del petrolio greggio e di produzione di carburante per aerei" e "ci stiamo preparando a possibili azioni. Tuttavia, tutto dipende dall'evoluzione della situazione. Allo stato attuale, non si registrano carenze di carburante nell'Ue".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L'Ue ribadisce, 'non ci sono carenze di carburante per aerei, monitoriamo'

Che succede se il carburante per gli aerei scarseggia

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