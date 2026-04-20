L' Ue ribadisce ' non ci sono carenze di carburante per aerei monitoriamo'
Durante una conferenza stampa quotidiana, una portavoce della Commissione europea ha dichiarato che attualmente non ci sono carenze di carburante per gli aerei nell’Unione Europea. La comunicazione si è focalizzata sul monitoraggio costante delle forniture, senza segnalare problemi o criticità nel settore. La questione è stata affrontata nel contesto delle attività di sorveglianza e controllo delle riserve di carburante per il trasporto aereo.
"Non c'è alcuna carenza di carburante per gli aerei " nell'Ue al momento. Lo ha ribadito una portavoce della Commissione europea nel corso della riunione quotidiana con la stampa. Il gruppo di coordinamento sul petrolio "si riunirà nuovamente alla fine di questa settimana - ha segnalato -. La disponibilità di carburanti per l'aviazione è ovviamente una priorità ed è importante sottolineare che, qui nell' Unione europea, disponiamo anche di una significativa capacità di raffinazione del petrolio greggio e di produzione di carburante per aerei" e "ci stiamo preparando a possibili azioni. Tuttavia, tutto dipende dall'evoluzione della situazione. Allo stato attuale, non si registrano carenze di carburante nell'Ue".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Che succede se il carburante per gli aerei scarseggia
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