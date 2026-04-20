Lucca l’automobilista e il pokerissimo di infrazioni

A Lucca, un automobilista è stato multato per cinque infrazioni diverse nello stesso momento. L’episodio si è verificato il 20 aprile 2026, quando le autorità hanno rilevato più violazioni di norme del codice della strada contemporaneamente. L’uomo ha ricevuto sanzioni per varie infrazioni commesse durante un singolo episodio di guida. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla frequenza di infrazioni da parte di alcuni conducenti nel territorio.

Lucca, 20 aprile 2026 – Cinque infrazioni in un colpo solo: non è facile accumularle tutte insieme. Ci è riuscito un automobilista a Lucca: senza patente girava su un veicolo sprovvisto di assicurazione e con la revisione scaduta, e a bordo aveva della droga e un coltello con una lama di 10 centimetri. Nel corso di un controllo gli agenti della polizia locale sabato hanno fermato l'uomo, di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un provvedimento di allontanamento (Dacur) da Lucca per un periodo di due anni. Al termine delle operazioni, gli agenti hanno denunciato l'uomo per porto ingiustificato di armi, inosservanza del provvedimento di allontanamento, multe per detenzione di sostanze stupefacenti e per le gravi irregolarità del veicolo sottoposto a sequestro e fermo amministrativo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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