Lombardia | 30.000€ per rinnovare la flotta | bonus per PMI e Terzo Settore

La Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di 4 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese e al Terzo Settore. La misura prevede un bonus di 30.000 euro per ogni impresa che decide di rinnovare la propria flotta aziendale, con l’obiettivo di favorire l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. La decisione mira a incentivare la sostenibilità e la modernizzazione delle aziende locali.

La Regione Lombardia ha deliberato l’erogazione di 4 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese nel rinnovo della flotta aziendale, incentivando il passaggio a veicoli a impatto ambientale minimo. La misura, approvata dalla Giunta il 13 aprile 2026 su iniziativa dell’assessore all’Ambiente e Clima Maione, mira a favorire la rottamazione di mezzi obsoleti in cambio di contributi a fondo perduto che possono raggiungere i 30.000 euro per singolo autoveicolo. L’allargamento della platea dei beneficiari e le nuove regole per il settore non-profit. Una delle novità più rilevanti introdotte da questa programmazione riguarda l’estensione del supporto economico anche ai soggetti del terzo settore che svolgono attività economica, un passo che segna una differenza rispetto alle precedenti edizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 30.000€ per rinnovare la flotta: bonus per PMI e Terzo Settore Notizie correlate HomeExchange, in Lombardia tremila famiglie coinvolte per 30.000 pernottamenti: come funziona il “turismo della fiducia”In Lombardia lo scambio casa non è più un’idea per pochi appassionati, ma una pratica concreta che coinvolge circa 3 mila famiglie e singoli... 2026: Pagamenti digitali in Italia, PMI chiamate a rinnovare sistemi e cassa per contrastare l’evasione.Il 2026 segna una svolta cruciale per i pagamenti digitali in Italia, con l’introduzione di nuove tecnologie, modifiche legislative e un cambiamento... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Stanziati 4 milioni per aiutare pmi a sostituire veicoli inquinanti; Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; Lombardia, disabili gravissimi nel limbo: la burocrazia ferma il diritto all’assistenza; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi per PMI. Regione Lombardia, 4 milioni alle PMI per rottamare i veicoli inquinantiLombardia stanzia 4 milioni per le PMI che rottamano i veicoli inquinanti: fino a 30.000 euro a fondo perduto, bando tra tre mesi. msn.com degli Enti del Terzo Settore". C.F. 01976050904 Non rimandare. Salva questa immagine nella cartella dei tuoi documenti o inviala subito al tuo commercialista. Il futuro dei nostri amici animali passa dalla tua penna. x.com CONFARTIGIANATO PER L'INCLUSIONE E IL TERZO SETTORE. BELLA INIZIATIVA ALLA QUINTA COMUNITA' MONTANA, PRESENTI TANTE ASSOCIAZIONI Grande partecipazione all’evento promosso da Confartigianato: inclusione, territorio e valorizzazi - facebook.com facebook