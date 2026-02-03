Licina Juve il gioiellino carica l’ambiente bianconero | ecco il messaggio sui social per i tifosi – FOTO

Licina Juve, il giovane talento arrivato da poco a Torino, ha deciso di fare sentire la sua voce sui social. Con un messaggio diretto ai tifosi, il ragazzo ha caricato l’ambiente bianconero, trasmettendo entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. I supporter della Juventus ora aspettano di vederlo in campo.

Adam Licina è stato il colpo che ha scaldato l'ambiente bianconero a gennaio. Sebbene il talento classe 2007 sia stato aggregato per ora alla Next Gen, viene visto come un possibile crack per il futuro. I tifosi juventini, ma anche la dirigenza, spera dunque di avere un campione per le mani, e sogna in grande. E a far aumentare l'esaltazione per questo arrivo ci ha pensato lo stesso ragazzo con un messaggio sui social. Il talentino ha postato la foto di presentazione con la Vecchia Signora, scrivendo "Fino alla fine" nella didascalia.

