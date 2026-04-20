Lo strano crollo del Como in vista della Champions

Nelle ultime settimane, il Como ha subito un improvviso e inaspettato crollo nelle prestazioni, suscitando grande attenzione tra gli addetti ai lavori. La squadra si è trovata a fronteggiare diverse sconfitte che hanno messo in discussione le sue possibilità di qualificazione in Champions League. Nel frattempo, le dichiarazioni di alcuni giocatori e i commenti della stampa italiana hanno alimentato discussioni sul futuro del club e sulle responsabilità di questa fase difficile.

Quando si parla del Como, di Fabregas, i giornalisti italiani prima fanno i gargarismi, si puliscono la gola. Non devono esserci imperfezioni nel timbro della voce. Tutto viene declinato con superlativi assoluti. Stranamente, però, nessuno in queste settimane sta discutendo dell’improvviso crollo della squadra delle meraviglie una volta che si è avvicinata alla Champions. Un punto in tre partite. La magnifica macchina di guerra dell’issimo Fabregas (pure sportivissimo, ehm ehm) si inceppa a Udine dove non tira mai in porta (un punto), gioca poco meno di un tempo contro l’Inter e poi sparisce dal campo, infine si fa battere persino dal Sassuolo di Grosso tecnico che piace dalle parti di Castel Volturno.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo strano crollo del Como in vista della Champions How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate Leggi anche: Probabili formazioni Juve Como: Spalletti tra Champions e campionato, come può cambiare la squadra in vista del doppio impegno ravvicinato "Lo strano della strada palermitana in cui c'è lo stop (ma a terra): e chi lo vede?"In via Salomone Marino all'incrocio con via Giorgio Arcoleo, il segnale di stop si trova da tempo a terra, alla base del palo, in tale posizione è... Panoramica sull’argomento Si parla di: Lo strano crollo del Como in vista della Champions; Prandelli: Neanche con Vlahovic il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Complimenti a Chivu, venuti fuori... 8 per mille, lo strano crollo dei finanziamenti per migranti e fame nel mondoLe parole del cardinal Matteo Zuppi hanno riacceso l'attenzione sull'8 per mille a destinazione statale. Crescono i contribuenti che scelgono lo Stato come destinatario, ma nel 2023 solo il 6% delle ... vita.it