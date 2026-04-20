Lo scontro di gioco è terribile | sul campo arriva l' elisoccorso

Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, sul campo da calcio “Malossini” di Riva del Garda si è verificato un grave incidente durante una partita. Un giocatore ha subito un infortunio serio e, a causa della gravità delle ferite, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La partita è stata temporaneamente interrotta mentre i soccorsi arrivavano sul posto tra momenti di forte tensione.

Sono stati momenti di panico quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, sul campo da calcio “Malossini” di Riva del Garda. In quegli istanti era in corso la sfida tra Riva e Ledrense, derby gardesano valevole per la 25esima giornata del Girone A del campionato di Prima.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Olimpiadi, terribile caduta! Arriva l’elisoccorso a Cortina. Urlo atroceIl mondo dello sport è rimasto col fiato sospeso davanti alle immagini drammatiche che arrivano direttamente dalla pista Olympia delle Tofane, dove... Terribile incidente in Italia, bilancio gravissimo: elisoccorso sul postoIn un istante la normalità di una mattinata come tante si è spezzata, lasciando spazio al suono sordo delle lamiere che si accartocciano e al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riva del Garda, lo scontro di gioco è terribile: sul campo arriva l'elisoccorso | 19 aprile; Calcio juniores, scontro di gioco durante la partita: portiere della Sanvitese trasportato in ospedale; Ginocchiata in testa, Klinsmann è rimasto in ospedale a Palermo: frattura a una vertebra cervicale; Il Cesena se la gioca, punito da Pohjanpalo. Paura nel finale per Klinsmann: in ospedale. Paura in campo per un calciatore: ricoverato dopo scontro di giocoMaiolo (Rimini), 9 marzo 2026 – Lo scontro di gioco con un compagno. La caduta rovinosa a terra. Paura in campo sabato a Maiolo, durante la partita di calcio del campionato di Terza categoria tra la ... ilrestodelcarlino.it Il Milan chiede un rigore su Loftus-Cheek, Tommasi: Scontro di gioco, decisione di campo giustaDurissimo scontro tra Ruben Loftus-Cheek e Edoardo Corvi a inizio partita durante Milan-Parma. Alcuni giocatori rossoneri hanno chiesto la concessione del calcio di rigore, ma l'opinione di Dino ... tuttomercatoweb.com Incidente nella Galleria di Seiano Scontro tra una moto e due auto all’interno del tunnel. Sul posto la Polizia Stradale. Traffico rallentato e deviazioni verso Vico Equense. Prestare attenzione. - facebook.com facebook Sovranisti o liberali, lo scontro in Forza Italia arriva dentro Mediaset x.com