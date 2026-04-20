LIVE Schio-Venezia 39-35 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | inizia la ripresa al PalaRomare

Al PalaRomare, la partita tra Schio e Venezia si è riaperta con Venezia che si è portata avanti di due punti grazie a un arresto e tiro di Ivana Dojkic. La gara, valida per il campionato di basket femminile di serie A, è iniziata nel secondo tempo con il punteggio di 39-35 in favore di Schio. I tifosi seguono con attenzione gli ultimi minuti di gioco, aggiornando la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-45 Arresto e tiro di Ivana Dojkic per riportare Venezia davanti. 43-43 COSTANZA VERONA COL TAGLIO SU ASSIST DI ZANDALASINI! ANCORA PARITA’. 41-43 MARIELLA SANTUCCI EMILA LA COMPAGNA! 6-0 REYER, SORPASSO E TIME-OUT DIKEOULAKOS. 41-40 TRIPLA DI LORELA CUBAJ! 41-37 22 di Mariella Santucci in lunetta. 41-35 Appoggio di Maria Conde per il +6 Schio. Inizia ora la ripresa! 39-35 Il canestro di Kaila Charles sul finire di secondo quarto è stato confermato perché in precedenza non si era potuto rivedere a causa di un problema tecnico: -4 Venezia e 13 punti per Charles quindi. 21:10 10 punti di Cecilia Zandalasini e 8 punti di Maria Conde oltre a 7 punti in 11? di Giorgia Sottana per Schio, con 11 punti di Kaila Charles e 6 punti di Mariella Santucci per la Reyer Venezia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 39-35, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa al PalaRomare Notizie correlate LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-1 al PalaRomare per inaugurare la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Semi-gancio di Maria Conde per il contro-sorpasso Schio. LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto; Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinale; Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it Giovedì 23 aprile alle ore 20.15, il Taliercio si accende per Gara 2 delle Finali LBF tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio. Info e biglietti: facebook