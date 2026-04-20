Lite domestica a Battipaglia | padre e madre arrestati per resistenza neonata in ospedale

Durante una lite domestica avvenuta in via Domodossola a Battipaglia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna conviventi con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La discussione si è intensificata, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La neonata presente in casa è stata assistita e trasportata in ospedale. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato un uomo e una donna, conviventi, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una violenta lite domestica avvenuta in via Domodossola. La loro figlia neonata è stata ricoverata in ospedale per accertamenti clinici.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Violenta lite domestica: figlia denunciata, madre costretta a lasciare casaTempo di lettura: 2 minutiIntervento dei Carabinieri nella notte a Caserta, dove una segnalazione al Numero Unico Europeo di Emergenza “112” per una... Leggi anche: Droga in casa, arrestati padre, madre e figlia Contenuti e approfondimenti Lite familiare in strada a Battipaglia, neonata di tre mesi in ospedale: arrestati i genitoriStampaMomenti di tensione nel pomeriggio di domenica a Battipaglia, dove una bimba di appena tre mesi è stata ricoverata in ospedale per accertamenti dopo l’intervento dei Carabinieri in seguito a una ... salernonotizie.it Battipaglia, bimba di tre mesi in ospedale: arrestati entrambi i genitoriChoc a Battipaglia: una lite familiare finisce con l'arresto dell'uomo e della donna e il ricovero di una neonata di tre mesi. Ecco la ricostruzione dei fatti ... infocilento.it