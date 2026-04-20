Lite alla Festa della merca a Tarquinia

Domenica 19 aprile, durante la Festa della merca a Tarquinia, si è verificata una discussione tra due uomini che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La lite si è svolta nel pomeriggio e ha causato preoccupazione tra i presenti. I militari sono intervenuti sul posto per calmare la situazione e gestire gli sviluppi dell’incidente. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui motivi del confronto o sulle eventuali conseguenze.

Momenti di tensione alla Festa della merca a Tarquinia. Nel pomeriggio di domenica 19 aprile una lite tra due uomini ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Stando a quanto ricostruito, i due avrebbero iniziato a discutere in maniera sempre più accesa durante la manifestazione, fino ad.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Festa della merca a Tarquinia: gare con anelli, dimostrazioni ed escursioneSabato 18 e domenica 19 aprile l'Università agraria di Tarquinia organizza la festa della merca. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tarquinia, lite alla Festa della Merca: un ferito; Fiera di Farfa, in provincia di Rieti il 25 e 26 aprile la XXIV edizione; Sedata una lite in piazza Libertà: uno dei due aveva un coltello; Il Municipio 4 in festa: musica, spettacoli, laboratori, sport, giochi...Ecco il palinsesto 2026 di Peace&Sport. Alla Festa della Rivoluzione, tra D’Annunzio, Fiume, intrighi e utopia. RecensioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Alla Festa della Rivoluzione, tra D’Annunzio, Fiume, intrighi e utopia. Recensione ... tg24.sky.it D’Annunzio in salsa seriale: Alla festa della rivoluzione tra storia e clichéLa recensione del nuovo film di Arnaldo Catinari che racconta l'impresa di Fiume con Maurizio Lombardi nei panni del Vate ... ilfattoquotidiano.it **Sabato 25 aprile **2026, festa della Liberazione, è in programma la **Sagra della Primavera**, organizzata dal [Circolo Acli San Colombano](https://www.facebook.com/profile.phpid=100063498433121). Apertura degli **stand gastronomici** alle ore 12 (c - facebook.com facebook Italy celebrates the Festa della Liberazione with a national public holiday on 25 April. x.com