Librotrekking urbano tra 4 parchi con pic nic vegano

Una camminata tra i quattro parchi di Roma dedicata a Antonio Cederna, figura chiave nella creazione e tutela del Parco Regionale dell’Appia Antica, è in programma. L’evento si svolge nel contesto del librotrekking urbano e prevede un percorso a piedi che attraversa i principali spazi verdi, con soste dedicate ai poeti e un pic nic vegano. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative di promozione del patrimonio naturale della città.

Torna la camminata tra i parchi e i poeti di Roma dedicata a colui che ha fatto della creazione e della tutela del Parco Regionale dell’Appia Antica il filo rosso di tutta la sua vita, Antonio Cederna.Una camminata “urbana” (anche se non si direbbe) alla scoperta di una romanità fatta di natura.🔗 Leggi su Romatoday.it

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