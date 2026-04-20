L’Estra ritrova speranze di salvezza Saccaggi si accende e Brindisi va ko

Nel match tra Estra e Saltur, la squadra di casa ha conquistato la vittoria con il punteggio di 79-71. Saccaggi ha segnato 20 punti, mentre Anderson ha totalizzato 23. Per Saltur, Stefanini ha segnato 16 punti. Tra i giocatori non in campo ci sono alcuni elementi che non hanno preso parte alla partita. La vittoria ha permesso all'Estra di recuperare fiducia in vista delle prossime sfide.

ESTRA 79 VSALTUR 71 ESTRA: Saccaggi 20, Anderson 23, Dellosto 2, Alajiki 8, Magro 4, Zanotti 6; Stefanini 16, Gallo, Flauto, Ciocca ne, Pinelli ne, Grieco ne. Al. Strobl. VALTUR BRINDISI: Cinciarini 15, Francis 19, Jones 6, Esposito 5, Vildera 13; Radonjic 1, Maspero, Fantoma 9, Mouaha 3, Miani ne. All. Bucchi. Arbitri: Pellicani, Tirozzi, Yang Yao. Parziali: 14-22, 39-40, 56-56. Note: tiri da due Pistoia 1837, Brindisi 1838. Tiri da tre Pistoia 926, Brindisi 726. Tiri liberi Pistoia 1617, Brindisi 1424. Rimbalzi Pistoia 40, Brindisi 38. L’ Estra ha sofferto, il primo quarto, ha ripreso la partita, ha lottato spalla a spalla e quando si è trattato di piazzare la zampata vincente è stata chirurgica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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