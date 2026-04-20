Venerdì scorso le squadre hanno disputato una partita che ha attirato molta attenzione, e oggi si affrontano nuovamente per una sfida decisiva. La partita tra Lens e Tolosa si tiene questa sera alle 21:10, con in palio l’accesso alla finale di coppa di Francia. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre.

Venerdì scorso hanno dato spettacolo, ma oggi Lens e Tolosa scendono in campo con in palio la finale di coppa di Francia. I sang et or hanno rischiato e non poco dopo lo 0 a 2 del primo tempo, ma aiutati dall’inferiorità numerica e da un avversario con poco o nulla da chiedere al torneo hanno rimontato e si sono presi 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Tolosa (Coppa di Francia, 21-04-2026 ore 21:10): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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