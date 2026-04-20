Legno artigianato e gusto | torna la Fierucola dei Legnaioli in Piazza Ognissanti

La Fierucola dei Legnaioli torna in Piazza Ognissanti, portando in mostra lavori realizzati in legno da artigiani e artisti del settore. La manifestazione, nata nel 2014, è dedicata a chi lavora con il legno, tra cui falegnami, intagliatori, tornitori, scultori e giocattolai. L’evento riunisce professionisti e appassionati che condividono l’amore per il materiale e le tecniche tradizionali di lavorazione.

La Fierucola dei Legnaioli, nata nel 2014, si dedica a coloro che amano il legno e lo valorizzano: falegnami, intagliatori, tornitori, seggiolai, scultori, artisti, giocattolai e ricercatori. I legni utilizzati provengono principalmente da fonti italiane come potature o alberi caduti, ma anche da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Annullato per maltempo il Carnevale di Firenze dei Bambini in Piazza OgnissantiL’Associazione Borgognissanti informa che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per sabato 14 febbraio 2026, il Carnevale di... Tra artigianato e gusto. Firenze Craft anima le feste in piazza Santa CroceFirenze Craft, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e all’agroalimentare, organizzata da Cna Firenze Metropolitana in collaborazione...