Annullato per maltempo il Carnevale di Firenze dei Bambini in Piazza Ognissanti
Il Carnevale di Firenze dei Bambini, previsto per sabato 14 febbraio, è stato annullato dall’Associazione Borgognissanti a causa della pioggia prevista. Le tempeste in arrivo hanno spinto gli organizzatori a cancellare l’evento per garantire la sicurezza dei partecipanti. La pioggia forte e le strade allagate rendono impossibile lo svolgimento della festa in piazza.
L’Associazione Borgognissanti informa che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per sabato 14 febbraio 2026, il Carnevale di Firenze dei Bambini in programma in Piazza Ognissanti è stato annullato. Firenze, 13-02-2026 L’Associazione Borgognissanti informa che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per sabato 14 febbraio 2026, il Carnevale di Firenze dei Bambini in programma in Piazza Ognissanti è stato annullato. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di bambini, famiglie, artisti e collaboratori.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su piazza ognissanti
XXI Carnevale di Firenze dei Bambini in Borgo Ognissanti
Il 14 febbraio 2026, Borgo Ognissanti ospiterà il XXI Carnevale di Firenze dei Bambini, un evento dedicato ai più piccoli.
Fiumicino, annullato per maltempo il “Carnevale dei Bambini”: la nuova data
Questa mattina è stato annunciato l’annullamento del “Carnevale dei Bambini” a Fiumicino.
Ultime notizie su piazza ognissanti
Argomenti discussi: Fiumicino, annullato per maltempo il Carnevale dei Bambini: la nuova data; Maltempo, annullato l’evento di domani in via Torre Clementina Carnevale dei Bambini; Anzio. Carnevale, annullata per maltempo la sfilata dei carri di oggi e le iniziative di sabato; Allerta meteo in Sicilia 13 febbraio, ecco avvisi e chiusure dei Comuni siciliani.
Carnevale, annullata ad Anzio per maltempo la sfilata dei carri di oggi e le iniziative di sabatoA causa del maltempo è annullata la sfilata dei carri prevista per oggi da via Goldoni a piazza Lavinia, mentre è confermato il Red carpet carnival che inizierà dopo le 16, quando è previsto un miglio ... ilgranchio.it
Fiumicino, annullato per maltempo il Carnevale dei Bambini: la nuova dataFiumicino, annullato per meteo incerto il Carnevale in via della Torre Clementina: la Pro Loco rinvia il Carnevale dei Bambini a domenica 15 febbraio 2026, insieme alla sfilata dei carri allegorici. ilfaroonline.it
A #Firenze, nuova fase dei lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci per il rinnovo della rete idrica. Fino al 23 marzo circolazione interrotta sul lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni (anche divieti di sosta). In piazza Ognissanti scatterà u x.com
IL LORO DOMANI È ADESSO Sabato 14 febbraio 2026 Piazza Ognissanti – Firenze Dalle ore 14:00 Torna, con la 21° edizione, il Carnevale dei Bambini a Firenze. Una festa aperta, condivisa, capace di accogliere ogni sorriso, organizzata dalla Ass - facebook.com facebook