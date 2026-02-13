Annullato per maltempo il Carnevale di Firenze dei Bambini in Piazza Ognissanti

Il Carnevale di Firenze dei Bambini, previsto per sabato 14 febbraio, è stato annullato dall’Associazione Borgognissanti a causa della pioggia prevista. Le tempeste in arrivo hanno spinto gli organizzatori a cancellare l’evento per garantire la sicurezza dei partecipanti. La pioggia forte e le strade allagate rendono impossibile lo svolgimento della festa in piazza.

L’Associazione Borgognissanti informa che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per sabato 14 febbraio 2026, il Carnevale di Firenze dei Bambini in programma in Piazza Ognissanti è stato annullato. Firenze, 13-02-2026 L’Associazione Borgognissanti informa che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per sabato 14 febbraio 2026, il Carnevale di Firenze dei Bambini in programma in Piazza Ognissanti è stato annullato. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di bambini, famiglie, artisti e collaboratori.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

