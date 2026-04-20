L' eccidio di Pievequinta del 26 luglio 1946 raccontato da Nadia Bagnoli in un libro
Mercoledì 22 aprile alle 16 nella sala dell’Incontro di Palazzo Romagnoli si terrà la presentazione del libro “Oltre il mio nome”. L’evento si svolge in occasione dell’81° anniversario della Liberazione di Forlì, e l’autrice Nadia Bagnoli racconta l’eccidio di Pievequinta avvenuto il 26 luglio 1946. La cerimonia si svolge in via Albicini 12 e vede coinvolti rappresentanti delle istituzioni locali.
Mercoledì 22 aprile, alle 16, nella sala dell'Incontro di Palazzo Romagnoli, via Albicini 12, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione 1945-2026 di Forlì, verrà presentato il libro “Oltre il mio nome. Storie e memorie di quell’estate” di Nadia Bagnoli con prefazione di Mario Proli e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Da Cervia alla Pieve di Pievequinta: una trentina di partecipanti alla prima tappa del Cammino del saleUna trentina di camminatori hanno accolto l'invito dell'associazione Civiltà salinara a percorrere la prima tappa del pellegrinaggio per rendere...
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: L'eccidio di Pievequinta del 26 luglio 1946 raccontato da Nadia Bagnoli in un libro; 81° Anniversario della Liberazione, il programma degli eventi a Forlì; Dal 18 al 26 aprile il programma completo per l’81° anniversario della Liberazione a Forlì.
Lunedì della III settimana di Pasqua Grado della Celebrazione: Feria Colore liturgico: Bianco Prima lettura At 6, 8-15 Non potevano resistere alla sapienza e allo Spirito con cui Stefano parlava. Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e d - facebook.com facebook