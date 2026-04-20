L' eccidio di Pievequinta del 26 luglio 1946 raccontato da Nadia Bagnoli in un libro

Da forlitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile alle 16 nella sala dell’Incontro di Palazzo Romagnoli si terrà la presentazione del libro “Oltre il mio nome”. L’evento si svolge in occasione dell’81° anniversario della Liberazione di Forlì, e l’autrice Nadia Bagnoli racconta l’eccidio di Pievequinta avvenuto il 26 luglio 1946. La cerimonia si svolge in via Albicini 12 e vede coinvolti rappresentanti delle istituzioni locali.

Mercoledì 22 aprile, alle 16, nella sala dell'Incontro di Palazzo Romagnoli, via Albicini 12, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione 1945-2026 di Forlì, verrà presentato il libro “Oltre il mio nome. Storie e memorie di quell’estate” di Nadia Bagnoli con prefazione di Mario Proli e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Argomenti più discussi: L'eccidio di Pievequinta del 26 luglio 1946 raccontato da Nadia Bagnoli in un libro; 81° Anniversario della Liberazione, il programma degli eventi a Forlì; Dal 18 al 26 aprile il programma completo per l’81° anniversario della Liberazione a Forlì.

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