Nella partita tra Lecce e Fiorentina, i giallorossi cercano di allungare in classifica mentre Vanoli ha a disposizione il primo match-point. La sfida si disputa in un contesto dove Lecce è spesso paragonata a Firenze, considerando alcune somiglianze tra le due città. La gara si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma un forte desiderio di ottenere i tre punti.

Per capire quanto le due città siano simili basti pensare al fatto che Lecce viene definita la Firenze del Sud. Sarà la luce, per molti l'arte. Nel calcio, invece, i destini adesso sono contrapposti (o quasi). Sicuramente sono diversi. Il Lecce di Eusebio Di Francesco deve fare punti per eguagliare o superare la Cremonese di Marco Giampaolo e avvicinare il Cagliari (che può essere tirato nuovamente dentro). Vanoli, invece, può chiudere qui la questione e anche un'annata per tanti aspetti maledetta ma col finale lieto: la viola è stata a lungo nelle ultime tre, ha rischiato davvero la retrocessione ma adesso ha già un match-point per mettere fine a dubbi e sofferenze e iniziare a programmare la prossima stagione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Fiorentina diretta: i giallorossi cercano l'allungo, Vanoli ha il primo match-point

Notizie correlate

Stramaccioni a Tuttosport: «Primo match point Tricolore. Forse come nell’anno della Stella ha pagato la concentrazione»Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La...

LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-6, 6-3, 3-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il romano ha avuto due mini match point0-15 Parte di nuovo mettendo la risposta nei piedi il romano: deve essere il game buono! 15-40 SE NE VA!!!! Il rovescio in cross di Kecmanovic!...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lecce - Fiorentina; Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Fiorentina: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com

Lecce-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Fiorentina del 20 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net

Lecce-Fiorentina diretta Serie A: segui il posticipo di oggi LIVE facebook

Le ultimissime sulle scelte dei due allenatori per il posticipo tra Lecce e Fiorentina x.com