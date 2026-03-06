LIVE Cobolli-Kecmanovic 3-6 6-3 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il romano ha avuto due mini match point

Durante la partita di Indian Wells, Cobolli-Kecmanovic ha vinto il primo set 6-3, perso il secondo 3-6 e si trova ora in vantaggio 3-2 nel terzo. Il giocatore romano ha avuto due occasioni di mini match point, ma non le ha sfruttate. La partita prosegue con il punteggio attuale di 3-2.

0-15 Parte di nuovo mettendo la risposta nei piedi il romano: deve essere il game buono! 15-40 SE NE VA!!!! Il rovescio in cross di Kecmanovic! Eccole! Due chance di chiuderla qua! 0-30 Sbaglia di dritto il serbo. C'è un'altra occasione! Questa però va presa! 40-40 Liscia il rovescio in palleggio, da solo, Cobolli. Spreca anche questa. 40-0 Clamoroso rovescio in spaccata di Cobolli: stretto, che ha giocato! COBOLLI-Kecmanovic 3-6, 6-3! Rimette il punteggio in equilibrio il romano con un secondo set decisamente più autorevole controllato in lungo e in largo. 40-40 Niente. Rovescio in mezzo alla rete in palleggio. Da solo Cobolli si annulla due palle set. 15-15 Con il dritto e poi con lo smash, sempre a partire dalla risposta veloce e nei piedi, Kecmanovic. 3-1 Non chiude di dritto dopo il servizio Kecmanovic, poi sbaglia: BREAK! 0-15 Si muove in anticipo il romano e incrocia il cross vincente. 15-15 Risposta vincente di rovescio. 15-0 Torna nello scambio Cobolli ma sbaglia di dritto. 2-2 Smista e chiude.