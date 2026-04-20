Lecce-Fiorentina 1-1 Calcio

Nel match tra Lecce e Fiorentina, Harrison ha aperto le segnature con il suo secondo tiro in porta a metà primo tempo. A circa venti minuti dalla fine, Tiago Gabriel ha pareggiato con un gol che ha fissato il risultato sul 1-1. La partita si è conclusa senza altre reti, lasciando un risultato di parità tra le due squadre.

Al secondo tiro in porta, a metà del primo tempo, Harrison ha trovato il gol. A venti minuti dalla fine la rete siglata da Tiago Gabriel per il pareggio definitivo del Lecce. Con questo punto i salentini appaiano nuovamente la Cremonese con 28 punti al terzultimo posfo in classifica del campionato di calcio di serie A, quando mancano cinque giornate alla fine. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce-Fiorentina 1-1 Calcio Highlights: Lecce - Fiorentina 1 - 1 Notizie correlate Leggi anche: Calcio, risultati di serie A, Fiorentina aggancia il Lecce Leggi anche: Dirette emozionanti: Como-Pisa, Roma-Lecce, Fiorentina-Inter, sfide imperdibili nel calcio italiano! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A, in campo Lecce-Fiorentina DIRETTA; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Serie A: 8 partite Serie B: 6 partiteSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lecce-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Lecce-Fiorentina 1-1, pagelle e tabellino: Cheddira irritante, Tiago Gabriel svetta, Ndour in ritardo, Harrison 'magico'Il Lecce si prende un punto in rimonta: Fiorentina in vantaggio con la perla di Harrison, di Tiago Gabriel la firma del definitivo 1-1. Il Lecce risponde al pareggio della Cremonese: al 'Via del Mare' ... goal.com Serie A, Lecce-Fiorentina 0-1 a fine 1° tempo: gol di Harrison su assist di Mandragora Stadio Via del Mare Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-roma-juvent - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com