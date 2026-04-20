Leao Milan tra assist fischi e polemiche | la partita agitata di Verona per il portoghese

Durante la partita di Verona, il giocatore del Milan ha fornito un assist e ha ricevuto fischi dal pubblico. Al termine del primo tempo è stato sostituito, suscitando alcune polemiche. La situazione ha generato tensioni tra il portoghese e l'allenatore, con scambi di opinioni sulla scelta di uscire dal campo. La partita si è conclusa con alcune contestazioni da parte dei tifosi e commenti sul comportamento del giocatore.

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