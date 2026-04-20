Le primarie in Toscana stanno attirando molta attenzione tra gli osservatori politici. A Firenze, gli eventi si susseguono con un certo fermento, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle modalità di scelta dei candidati e sulle strategie dei diversi schieramenti. Non mancano discussioni sul ruolo del processo elettorale, spesso etichettato come “politicista” da chi critica alcune posizioni, ma considerato una parte naturale della competizione politica da altri.

Firenze, 20 aprile 2026 – È pittoresco, non incredibile, ma pittoresco: il dibattito politico viene bollato come “politicista” soltanto quando c’è qualcosa che non conviene a chi usa questo termine; altrimenti è tutta una grande visione, una grande operazione politica. Sicché: a Roma il Pd è impegnato negli interventi di spegnimento dell’incendio delle primarie, appiccato dal solito Beppe Conte, ma in Toscana la consultazione tra iscritti e simpatizzanti di centro sinistra va fortissima.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Le primarie vanno forte in Toscana

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