Le pagelle De Luca lottatore Mendes non punge

Nella partita, il difensore ha avuto un ruolo limitato, scendendo in campo per pochi minuti prima di uscire a causa di un infortunio al braccio. Durante il suo tempo in campo, è riuscito a parare un calcio di rigore e a respingere un tentativo di tap-in, contribuendo alla fase difensiva. La sua presenza è stata breve, ma significativa in quei momenti cruciali.

CHICHIZOLA 7 Pochi minuti in campo. Prima di uscire per un infortunio al braccio però trova il modo di respingere il penalty di Casiraghi e il successivo tap in di Merkaj. (9’ pt Pezzolato 6,5 Buon esordio per il giovane portiere gialloblù che si oppone subito in uscita a Merkaj poi mostra buona sicurezza. Salvato due volte dai legni, non può nulla sulla zuccata di Pietarngeli da distanza ravvicinata). TONOLI 6 Non ha la brillantezza di qualche settimana fa, ma se la cava con mestiere. Segna a metà ripresa ma è abbondantemente in off side). NADOR 5,5 Da un suo liscio nasce l’azione del rigore e in generale fatica tantissimo prima su Merkaj poi su Pecorino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle De Luca lottatore, Mendes non punge “I matrimoni si decidono in due”: Mastella punge i De LucaIl sindaco di Benevento: “ : “Il campo largo non può essere a corrente alternata. Elezioni, il centrodestra punge De Luca: "È preoccupato, bussa alle nostre porte""Non ce la fa proprio il buon Cateno De Luca a farsi gli affari suoi e a occuparsi del suo monocolore.