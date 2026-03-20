Cagliari-Napoli le pagelle | torna l' uragano McTominay 7 Gaetano spaesato | 5

Durante la partita tra Cagliari e Napoli, McTominay ha ricevuto un voto di 7, mentre Gaetano è stato valutato con un 5. In casa Cagliari, il giocatore più apprezzato è stato Esposito, mentre tra i partenopei Olivera e Gilmour hanno avuto prestazioni meno convincenti. La gara ha visto varie valutazioni tra i protagonisti in campo, evidenziando alcune differenze nelle prestazioni individuali.

Nella squadra di Pisacane il migliore è Esposito, in quella di Conte Olivera e Gilmour non convincono . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cagliari-Napoli, le pagelle: torna l'uragano McTominay, 7. Gaetano spaesato: 5 Articoli correlati Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: Politano domina, McTominay lancia Conte al secondo posto PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Napoli 0-1: lampo di McTominay, Conte a -6 dalla vettaVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A Il Napoli continua la sua rincorsa verso... Una raccolta di contenuti su Cagliari Napoli le pagelle torna... Temi più discussi: Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Le Pagelle | Cagliari: a Pisa una Caporetto, è sprofondo rossoblù; Pisa-Cagliari 3-1, pagelle e tabellino: Caracciolo eroe per ripensare alla salvezza, Folorunsho e Durosinmi flop; Pisa Cagliari, pagelle della partita di Serie A. Le pagelle di Cagliari-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Unipol DomusL'anticipo del venerdì delle 18.30 tra Napoli e Cagliari si conclude con il risultato di 0-1a favore della squadra di Antonio Conte. A segno Scott McTominay. Ecco i voti della ... ilmattino.it Le pagelle di Cagliari-Napoli: McTominay decisivo, Hojlund imprescindibile per Conte. Male PalestraCagliari-Napoli risolta da McTominay in avvio: Hojlund essenziale, grande partita di De Bruyne, ma Conte s'arrabbia. Male Palestra. Le pagelle del match. sport.virgilio.it Quello sguardo, quel maledetto sguardo McTominay protagonista in Cagliari-Napoli con la sua rete che regala i tre punti agli azzurri E neanche Politano resiste al fascino dello scozzese mentre sfoggia il suo italiano ai microfoni di DAZN § #McTominay - facebook.com facebook Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA #CagliariNapoli x.com