Le pagelle Bello attacca ed è pericoloso Michielan ‘spettatore’ Nardi impreciso Ciofi indispensabile male Noccioli

Nel match, alcune prestazioni si distinguono per atteggiamenti e risultati. Bello si presenta come un elemento molto aggressivo e rischioso. Michielan, invece, viene descritto come spettatore, senza interventi decisivi, mentre Nardi mostra imprecisione e Noccioli fatica a incidere. Ciofi si conferma invece come un reparto fondamentale. La partita ha evidenziato le diverse caratteristiche dei protagonisti in campo, con alcuni che hanno lasciato spazio a dubbi e altri che si sono resi indispensabili.

MICHIELAN 6,5 Non deve mai effettuare una parata degna di questo nome perché i Montevarchi, nelle due azioni pericolose non centra mai lo specchio della porta. BELLO 6,5 (nella foto) L’andamento della sfida gli permette di attaccare moltissimo. Tanti cross e anche un paio di conclusioni per una ottima prova del terzino bianconero. CONTI 6,5 Senza capitan Somma guida la difesa con carattere e lucidità. CAVALLARI 6 Dopo la buona prova da terzino di Seravezza torna centrale e non concede praticamente nulla. MASTALLI SV ZANONI 6 Più timido di Bello, si vede soprattutto nella ripresa quando può distendersi con maggiore facilità. VLAHOVIC 6 Gioca una gara intera dopo diverso tempo e dimostra di essere in buone condizioni ed in fiducia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bello attacca ed è pericoloso. Michielan ‘spettatore’. Nardi impreciso, Ciofi indispensabile, male Noccioli Notizie correlate Pagelle. Michielan attento, Conti tra i migliori. Mastalli positivo. Nardi e Vlahovic non al meglio. Ciofi pericolo costanteMICHIELAN 6 Il gol dell’1-1 è sicuramente bello ma non sembrava impossibile l’intervento sul destro potente di Ampollini. Leggi anche: Le pagelle. Bello: errore e grande reazione. Cavallari battagliero. Bene Zanoni, soddisfazione per Nardi. Ottimo Ciofi Contenuti utili per approfondire Si parla di: LE PAGELLE. Morata è impalpabile. Butez esce a vuoto. Geometrie Perrone. Baturina non brilla; Sebastiani al top: Perry si riscatta, Palumbo ritrova smalto, debutto perfetto per Crosariol. Pagelle e foto. Le pagelle. Bello attacca ed è pericoloso. Michielan ‘spettatore’. Nardi impreciso, Ciofi indispensabile, male NoccioliMICHIELAN 6,5 Non deve mai effettuare una parata degna di questo nome perché i Montevarchi, nelle due azioni pericolose ... sport.quotidiano.net