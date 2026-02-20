Le notizie più importanti di oggi 20 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Il traffico intenso e alcuni incidenti hanno causato disagi oggi a Latina e nella sua provincia. Le strade principali sono state bloccate temporaneamente, rallentando gli spostamenti di pendolari e commercianti. Questa mattina, un tamponamento si è verificato sulla via Appia, creando code e ritardi nelle partenze degli autobus. La situazione ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che hanno dovuto modificare i loro piani di viaggio. La giornata si è svolta tra difficoltà e tentativi di normalizzazione.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco il consueto riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti sul territorio in questo venerdì 20 febbraio nel territorio pontino. - Un terribile incidente stradale è avvenuto nelle prime ore di questa mattina lungo la Monti Lepini, nel territorio di Priverno. Uno scontro frontale fra i due mezzi camion è costato la vita a uno dei conducenti. La vittima è Costantino Mangoni, aveva 53 anni ed era residente a Terracina. Ferito il secondo conducente. - Inchiesta per corruzione a Cisterna, il sindaco Mantini: "Azzeriamo le commissioni". La proposta presentata nel corso della conferenza dei capigruppo in programma oggi pomeriggio.