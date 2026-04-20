Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana le notizie scientifiche riguardano una mappa dell’universo di dimensioni senza precedenti e la scoperta di un antico oceano presente sulla superficie di Marte. Sono stati annunciati anche altri sviluppi nel campo della ricerca spaziale e delle scoperte geologiche su Marte. Questi eventi offrono nuovi spunti per approfondire la conoscenza del nostro universo e del pianeta rosso.

La più grande mappa dell’universo mai realizzata, un antico oceano sulla superficie di Marte, la crescita dei neandertal: l’attualità scientifica, in breve Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana Il TRAILER di ODISSEA e le altre notizie della settimana (400 LIVE #371) Notizie correlate Le notizie di scienza della settimana I giochi dei bonobo, la missione Artemis II, la dieta mediterranea e quella vegana, le dimensioni di Giove: l’attualità scientifica, in breve. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le notizie di scienza della settimana; Chiusura con Fabbri e Battiston per Festa di Scienza e Filosofia; Festa di Scienza e Filosofia, eventi a Foligno; Podcast Italiane della scienza: Gioia Rau, la Nasa verso la Luna. Terapie geniche e nuova fisica, assegnati gli Oscar della scienzaUno dei premi va a Jean Bennett, Katherine High e Albert Maguire, il cui lavoro ha portato alla prima terapia genica approvata dalla Food and Drug Administration statunitense. La terapia sostituisce i ... ansa.it Un'aureola di nuvole per la Luna sopra le cime delle DolomitiUn'aureola di nuvole circonda la Luna creando un affascinante effetto di luce diffusa, mentre il nostro satellite si trova sopra le cime delle Dolomiti venete. La sottilissima falce di Luna crescente ... ansa.it #Iran, le notizie più importanti del 20 aprile sulla guerra - #IranWar - facebook.com facebook Le notizie del giorno con Francesca Fanuele x.com