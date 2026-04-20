Le conferenze di A Compagna | Gian Battista Crosa di Vergagni racconta Le Fieschine
Martedì 21 aprile alle 17 nell’Aula 1B di Stradone di Sant’Agostino si terrà la venticinquesima conferenza della stagione 2025-2026 organizzata da A Compagna, un’associazione con oltre cinquant’anni di attività. L’evento vedrà la partecipazione di Gian Battista Crosa di Vergagni, che parlerà di “Le Fieschine”. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri promossi dall’associazione, dedicati a temi storici e culturali.
Martedì 21 aprile alle ore 17 nell’Aula 1B, Stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XXV appuntamento del ciclo 2025-2026. Gian Battista Crosa di Vergagni racconta “Le Fieschine”. Ingresso libero.La.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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