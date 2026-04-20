Le Anime Morte di Gogol’ al Teatro Chiesa nell' adattamento di Peppino Mazzotta e Igor Esposito
Dal 21 al 23 aprile, il Teatro Ivo Chiesa di Genova ospita l’adattamento di “Le Anime Morte” di Gogol’, portato in scena da Peppino Mazzotta e Igor Esposito. Dopo aver debuttato in prima nazionale a Napoli nella primavera del 2025, lo spettacolo sta attraversando diverse città del nord Italia, da Venezia a Genova, proseguendo la tournée che coinvolge il teatro in questi giorni.
Dopo una tournée che sta attraversando il nord Italia dal Veneto a Genova, a seguito del debutto in prima nazionale - la scorsa primavera 2025 a Napoli – è in scena a Genova, da martedì 21 fino a giovedì 23 aprile, sul palcoscenico del teatro Ivo Chiesa, “Le Anime Morte” di Nikolaj Vasil'evi?.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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