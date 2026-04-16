Al Verdi Le anime morte - ovvero le disavventure di un onesto truffatore

Dal 16 al 19 aprile, al Teatro Verdi di Padova, viene rappresentato lo spettacolo teatrale “Le anime morte - ovvero le (dis)avventure di un onesto truffatore”. La messa in scena si svolge in questi giorni e porta in scena una storia che ruota attorno a un personaggio descritto come un truffatore che si definisce onesto. La rappresentazione si svolge in un teatro della città e coinvolge il pubblico in un racconto di vicende e personaggi.

Al Teatro Verdi di Padova va in scena dal 16 al 19 aprile “Le anime morte - ovvero le (dis)avventure di un onesto truffatore”.Foglio di salaDettagliNikolàj Vasil’evic Gogol’ nasce nel 1809, la prima edizione delle sue Anime morte è datata 1842, ma l’opera sembra adattarsi perfettamente al nostro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve Notizie correlate “Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow” al Teatro VerdiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Per la... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Anime Verdi svela 49 giardini nascosti di Padova: braccialetti per le visite gratis per i nostri abbonati; Gogol’ torna in scena a Padova: Mazzotta rilegge Le anime morte tra satira e presente; VerdeMura, a Lucca le anime della primavera; Viaggio fra musica e letteratura, suono e parola. Il tradizionale appuntamento mensile con il Circolo Lirico G. Verdi sarà un inno all’opera lirica grazie a grandi voci come quelle del soprano Brigida Garda, del mezzo soprano Rossana Rinaldi, del tenore Alessandro Fantoni, del baritono Inoue Tamon e del ba facebook Sestri L. approvato il nuovo regolamento delle aree verdi pubbliche per i cani x.com