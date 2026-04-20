Nel 2026, il mercato delle citycar elettriche in Italia si presenta con un'ampia varietà di modelli a prezzi accessibili. Le città italiane vedono un aumento di veicoli elettrici di piccole dimensioni, facilitato dalla crescita dell’offerta e dalle politiche di incentivo. Questa tendenza si riflette nella presenza di modelli economici tra i più venduti, destinati a diventare una scelta comune per chi cerca un'auto compatta e sostenibile.

Le città italiane stanno iniziando a popolarsi di citycar elettriche, anche grazie ad un offerta più ampia. La top six delle più accessibili nel mercato italiano 2026.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le 6 citycar elettriche più economiche in Italia nel 2026

Le AUTO ELETTRICHE più economiche del 2026 | 33 Modelli a MENO DI 30MILA €

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