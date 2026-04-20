Lazio allarme sanità digitale | solo il 9% usa il fascicolo elettronico

A settembre 2025, i dati sulla sanità digitale nella regione evidenziano che appena il 9% dei cittadini ha attivato il proprio fascicolo sanitario elettronico. La percentuale rappresenta un divario rilevante rispetto alla popolazione totale, sollevando preoccupazioni sulla diffusione e l’utilizzo di strumenti digitali nel settore sanitario locale. La situazione mette in luce le sfide ancora presenti per aumentare l’accesso e l’adozione di servizi digitali tra gli utenti.

Il divario digitale nella sanità laziale emerge con prepotenza dai dati aggiornati a settembre 2025, rivelando che solo il 9% della popolazione regionale ha attivato il proprio fascicolo sanitario elettronico. Mentre l’Emilia Romagna raggiunge una copertura del 92%, il Lazio si posiziona in una fascia di criticità che richiede un intervento immediato per superare le barriere organizzative e culturali che frenano l’adozione di questo strumento fondamentale. Un gap tecnologico tra territori che riflette diverse velocità amministrative. Le statistiche fornite dalla Fondazione Gimbe delineano un quadro di profonda disomogeneità nel sanitario nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, allarme sanità digitale: solo il 9% usa il fascicolo elettronico Notizie correlate Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripariDa una parte l’Emilia Romagna, con una percentuale di adesione al Fascicolo sanitario elettronico al 92%, dall’altra, molto più sotto, il Lazio, dove... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Flop della sanità digitale nel Lazio, quasi nessuno usa il fascicolo elettronico: la Regione corre ai ripari. Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripariAd aderire al fascicolo sanitario elettronico è meno di un cittadino su dieci: il 9% secondo Gimbe (in Emilia Romagna lo usa il 92% della popolazione). La Regione prova a invertire il trend puntando s ... latinatoday.it Lazio. Allarme della Uil sui tempi d’attesa nella Asl Roma EIn base a un'indagine effettuata dal sindacato e aggiornata allo scorso 6 aprile, molti esami non sono neanche disponibili a causa di liste chiuse o perchè oltre i 365 giorni. Per un'ecografia addome ... quotidianosanita.it