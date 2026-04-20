Lavoro secondo trimestre stabile per Pisa e provincia | tanti posti offerti nel settore agricolo

Nel secondo trimestre del 2026, Pisa e la sua provincia hanno registrato una stabilità nel mercato del lavoro, con un numero consistente di opportunità nel settore agricolo. La domanda delle imprese in questo periodo ha mostrato variazioni rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente, con alcune aree che hanno evidenziato crescite e altre che si sono mantenute stabili. I dati ufficiali indicano una situazione di equilibrio in alcune zone e una domanda più intensa in altri settori.

Nel trimestre aprile-giugno 2026 la domanda di lavoro delle imprese presenta dinamiche differenziate a livello territoriale rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita registrata in provincia di Lucca, la stabilità di Pisa e la lieve flessione di Massa-Carrara delineano un quadro.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Mercedes-benz glb elettrica 7 posti prenotazioni aperte a hong kong in arrivo nel secondo trimestre 2026la nuova mercedes-benz glb elettrica a sette posti arriva a hong kong con apertura alle prenotazioni e propone due varianti: una configurazione a... Leggi anche: Offerte di lavoro nel Salento, oltre 1.300 posti disponibili nel settore del turismo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lavoro, Rovigo tiene: saldo stabile nel primo trimestre 2026; Gli aumenti di stipendio in arrivo: come cambia la busta paga e chi ci guadagna, le simulazioni; Eteria, 2,2 miliardi di lavori e fatturato in crescita del 221%; Lo sviluppo procede spedito: Google ha rilasciato sui Pixel la Beta 4 di Android 17. Lavoro: Confesercenti-CST, continua a crescere nel terziario. Commercio, turismo e ristorazione cercano 626mila addetti nel secondo trimestre, +12mila sul 2025La domanda di lavoro nel terziario non si ferma. Per il trimestre aprile-giugno 2026 le imprese del commercio, del turismo e della ristorazione cercano 626mila addetti, circa 12mila in più rispetto al ... giornaledellepmi.it Lavoro: Confesercenti-CST, continua a crescere nel terziarioUn segnale di fiducia da parte delle imprese, che continuano a programmare assunzioni e collaborazioni per affrontare la stagione ... ilmetropolitano.it "Buongiorno onorevole, sono il proprietario e collega di lavoro del ragazzo che ha evitato la rapina venerdì 17 fuori al supermercato dodeca di Casoria. Stamattina ci hanno chiamato dalla questura Medina dicendoci che li hanno arrestati. La squadra dei Falc - facebook.com facebook #Juve a lavoro, come sta Holm: le condizioni dell'esterno verso la sfida col Milan x.com