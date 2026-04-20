Lavori in una centralissima strada del Vomero il dispositivo di traffico temporaneo
Dal 20 al 24 aprile 2026, una strada molto frequentata del Vomero sarà interessata da lavori di ripristino. La società incaricata, a seguito di scavi per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata, procederà con il ripristino del manto stradale nel tratto di via Francesco Cilea compreso tra vico. Durante questo periodo, sarà attivato un dispositivo di traffico temporaneo per gestire la viabilità nella zona.
Il Comune di Napoli rende noto che dal 20 al 24 aprile 2026 la società e-Distribuzione S.p.A. a seguito degli scavi per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata BT, eseguirà i lavori di ripristino definitivo del manto stradale del tratto di via Francesco Cilea compreso tra vico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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