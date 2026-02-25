Laura Pausini a Sanremo tutto quello che il pubblico ha notato durante la prima serata

Laura Pausini ha attirato l’attenzione durante la prima serata di Sanremo 2026, grazie alla sua esibizione energica e al vestito colorato. La cantante ha coinvolto il pubblico con la sua voce potente e ha ricevuto molti applausi. I presenti hanno commentato positivamente la sua presenza sul palco e la sua capacità di catturare l’attenzione fin dai primi minuti. La serata continua con altri artisti pronti a esibirsi.

C'era grande curiosità attorno alla prima serata del Festival di Sanremo 2026, e tra le figure più attese spiccava senza dubbio Laura Pausini. La cantante ha affiancato Carlo Conti nel debutto della nuova edizione e continuerà a farlo per tutta la settimana, assumendo un ruolo centrale nella conduzione. Fin dalle prime battute della diretta del 24 febbraio, è apparso evidente che la serata avrebbe avuto un ritmo serrato, ma anche qualche momento destinato a far discutere. Elegante e sorridente, Pausini ha guidato il pubblico tra annunci e cambi d'abito, mostrando complicità con Conti e una naturalezza da padrona di casa.

L'attore è stato un impeccabile co-conduttore nella prima serata del festival, ipnotizzando Laura Pausini e il tutto il pubblico femminileCan Yaman ha conquistato il pubblico durante la prima serata del festival, grazie alla sua presenza magnetica e al modo in cui ha intrattenuto Laura Pausini e le spettatrici presenti.

Sanremo, la diretta della prima serata. Conti al via con Olly e Laura PausiniCarlo Conti apre la prima serata del Festival di Sanremo 2026 presentando Olly e Laura Pausini.

Laura Pausini a Sanremo 2026: Ho accettato perché me lo ha detto Pippo Baudo | RDSnews

