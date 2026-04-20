L' appello dei proprietari | Smarrita gattina di 2 anni in zona piscina-parco urbano

Un lettore ha segnalato la scomparsa della sua gattina di due anni dalla zona della piscina e del parco urbano. La gattina, di colore nero con alcuni peli bianchi sulla pancia, non è tornata a casa dal pomeriggio di giovedì 16 aprile. I proprietari stanno cercando informazioni e chiedono ai cittadini eventuali avvistamenti.

Scrive un lettore: “Dal pomeriggio di giovedì 16 aprile la nostra Liquirizia non torna a casa. E' una gattina tutta nera con qualche pelo bianco nella pancia. Ha 2 anni ed è rimasta di taglia piccola (2,5 chili al massimo). E' abituata ad uscire tutti i giorni ma torna sempre a casa per la notte.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Gattina di 8 mesi persa al Parco Urbano: "Aiutatemi a ritrovarla"Scrive una lettrice: “Sos persa gattina sterilizzata di otto mesi il 17 aprile al parco dei conigli al parco urbano di Forlì. Reggio: Peppa scomparsa, il disperato appello dei proprietariUna famiglia di Reggio Calabria vive un momento di forte preoccupazione per la scomparsa della loro cagnolina Peppa, vista per l’ultima volta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Trieste, canarina smarrita a roiano dopo una fuga improvvisa: scatta l’appello dei proprietari; Trieste, canarina smarrita a roiano dopo una fuga improvvisa: scatta l’appello dei proprietari.